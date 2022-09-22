Как информирует «НБН» со ссылкой на RadioFreeEurope, об этом заявил спикер казахского парламента Маулен Ашимбаев.

Дословно из обнародованного заявления:

«Официальные учреждения нашей страны не будут выдавать виды на жительство тем российским гражданам, которые не покажут нам документы, подтверждающие, что страна, гражданином которой они являются, не против их переезда в Казахстан».

Он также добавил, что сотрудники правоохранительных органов Казахстана работают согласно закону. То есть, они обрабатывают запросы иностранцев, в частности и россиян на получение вида на постоянное проживание на территории их государства.

Ашимбаев добавил также, что в общей сложности государственные органы в курсе ситуации по резкому увеличению граждан Российской Федерации, которые въезжают в страну, а также ведут переговорный процесс по этому вопросу.

Как известно, в РФ сейчас идет частичная мобилизация. Изменения в связи с этим на фронте в Украине ВСУ ощущать в ближайшее время не будут.