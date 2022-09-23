Как информирует «НБН» со ссылкой на российские средства массовой информации, спикер Путина заявил, что такая реакция россиян на мобилизацию является «истерической». По его словам, в действительности нет никаких причин для истерики.

Дословно из заявления Дмитрия Пескова:

«Можно было еще кое-как понять такого рода истерическую реакцию в первые часы после объявления мобилизации. Однако, если посмотреть с другой стороны, то уже с вчера правительство России активировало все информационные линии. Оборонное ведомство нашей страны постоянно отвечает на все вопросы. По состоянию на текущий момент дефицита в разъяснениях никакого нет. Просто необходимо вдумчиво и трезво относиться к этому».

Напомним, ранее российский правозащитник Марк Фейгин пояснил, кто вместо студентов должен выйти на улицы России против объявленной мобилизации.