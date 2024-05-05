О том, какое мнение сложилось у бывшего чемпиона Александра Гвоздика касательно сомнительной, и, судя по всему, открытой пророссийской позиции своего титулованного коллеги Василия Ломаченко, пишет «НБН», ссылаясь на материал The Sunday Long Read.

По словам Гвоздика, его соотечественник никоим образом не сохранил статус национального героя, как это зачастую преподносят в общемировом медиапространстве. В частности, иногда иноСМИ пытаются выставить Ломаченко (неоднократно подтверждал свою пророссийскую склонность, например, проигнорировав многочисленные жертвы в Чернигове, и одновременно выставив в соцсетях цитаты священника РПЦ) в качестве украинского героя, но достаточно поговорить с тренерами и бойцами из Украины, чтобы понять — мнение о Василии сформировалось абсолютно противоположное.

Экс-чемпион WBC подчеркнул:

Вероятно, это то, что TopRank пытается сделать, чтобы выглядело так, будто он [Ломаченко] поддерживает свою страну… [Но] с тех пор как началась эта война, произошли еще более серьезные бомбардировки. Люди под завалами. Люди в крови, с оторванными конечностями. Я этого не поддерживаю. Из-за этого многие его [Ломаченко] больше не любят.

Ранее мы писали о том, что тренер Беринчика высказывался о факторе, который определит победителя схватки между Ломаченко и Камбососом.