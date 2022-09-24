Как информирует «НБН», в материале на официальном сайте Госдепа говорится, что в частности, Блинкен предостерег КНР от оказания России поддержки.

В материале отмечается:

«Он (Госсекретарь США Блинкен, — ред.) сделал подтверждение того, что Штаты осуждают начатую Россией в Украине войну. Также он подчеркнул о последствиях в случае оказания поддержки Китаем вторжению, которое ведет Москва в независимое государство».

Помимо того, согласно словам Энтони Блинкена, «Вашингтон по состоянию на сегодняшний день остается открытым к сотрудничеству с Китаем в тех сферах, где интересы государств пересекаются».

Ранее стало известно о позиции президента США Джо Байдена к проведению Россией на территории Украины псевдореферендумов.