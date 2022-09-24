Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена, Соединенные Штаты Америки весьма осуждают фейковые российские «референдумы» на территории Украины и никогда Вашингтон не признает незаконную аннексию территорий Украинского государства Российской Федерацией.

Кроме того Байден подчеркнул, что Штаты продолжают работать с союзниками над дополнительными экономическими ограничениями.

В заявлении говорится:

«Референдумы России – это фикция. Это ложный предлог для попытки присоединить части Украинского государства силой. А это значительное нарушение международного права, в частности Устава ООН. Мы будем работать с нашими союзниками, а также партнерами над введением дополнительных быстрых, а также весьма суровых издержек в сфере экономики для Российской Федерации».

Помимо того, американский лидер дал обещание, что в Белом доме отвергнут любого рода результаты псевдореферендумов. Более того, Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки продолжат оказывать Украине помощь в сфере безопасности.

Напомним, ранее мы уже писали о сообщении Генштаба ВСУ относительно того, что оккупанты начали раздавать повестки мужчинам на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.