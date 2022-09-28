На что мы должны обратить внимание, оказавшись в такой ситуации?

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Где искать работу в США?

Независимо от того, находитесь ли вы уже в США или только собираетесь уехать, Интернет — ваш основной источник работы. Здесь есть много возможностей — от локальных групп в Facebook до специализированных сайтов с рекламой. Ключевым в их случае является контакт с человеком, предлагающим работу, особенно когда вы хотите быть, например, няней или сиделкой у пожилого человека. Первое собеседование должно быстро сказать вам, подходит ли вам эта работа. Вы также можете воспользоваться услугами агентства по трудоустройству, но вы должны помнить, что из-за их бизнес-профиля ваша зарплата будет на 10-20% ниже, чем в случае самостоятельного поиска работы.

Еще один способ найти работу в Нью Йорке США — активно искать в своем районе. Это, очевидно, вариант для людей, которые уже находятся в Штатах. Так как это страна больших возможностей, не потребуется значительных усилий, чтобы найти работу по уходу. Часто достаточно посетить соседей и дружелюбно спросить, не нужна ли им помощь, например, по уходу за детьми. Американцы крайне открытые люди и не смотрят на подобные вопросы автоматически подозрительно, так что бояться нечего. Ведь это от природы разговорчивая нация, которая очень хочет завести новых друзей. В то же время они чрезвычайно заняты работой и другими делами, поэтому помощь с повседневными обязанностями для них необходима.

Как правильно искать работу в США

На что обратить внимание при написании «американского» резюме?

Прежде чем найти свою первую работу в Нью Йорке, подготовьте свое резюме. От него многое зависит! В конце концов, занятые работодатели часто тратят меньше минуты на его чтение. Вы должны помнить, что, в отличие от нашего резюме, американское не должно содержать такой информации, как:

возраст (дата рождения);

семейный статус;

хобби;

фотографии, которые могут раскрыть возраст или этническую принадлежность, также не размещаются;

национальность;

пол;

количество детей;

инвалидность.

Почему это так? В Соединенных Штатах работодатели крайне чувствительны к дискриминации соискателей. По этой причине включение такой информации, как возраст или цвет кожи, ставит их в очень неудобное положение. В каком-то смысле такой кандидат не может быть отвергнут, потому что это может быть расценено как проявление расизма. В результате компания подвергается судебному иску.

Как правильно искать работу в США

При приеме на работу в Нью Йорке важно иметь достаточный опыт, который подчеркивает наиболее важные черты кандидата на работу. Подойти к этой теме надо достаточно креативно — иными словами, нужно уметь «продать» себя и получить выгоду в глазах работодателя. Покажите свои достоинства – вы ведь открытый, смелый и очень контактный человек. В резюме должны быть указаны только имя, фамилия, адрес и контактный номер/адрес электронной почты. Важен и порядок, в котором вы показываете свой опыт — последнее место работы должно быть вверху, как и в случае с образованием. Таким образом вы покажете особенности, которые помогут вам еще быстрее найти работу в США.