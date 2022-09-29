Как информирует «НБН» со ссылкой на dikGAZETE, американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что если Российская Федерация применит ядерное вооружение против Украинского государства, то Соединенные Штаты Америки будут рассматривать это как широкомасштабное нападение на Организацию Североатлантического договора.

Выступая на заседании под названием «От Нюрнберга до Украины: ответственность за военные преступления и преступления против человечества», Грэм подчеркнул, что радиация, если такой удар будет, повлияет не только на Украинское государство, но и на всю территорию Европы.

Дословно из заявления сенатора-республиканца:

«Нам незамедлительно нужно противостоять такому шантажу. Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что если Российская Федерация использует ядерное оружие в Украине, то это будет иметь разрушительные последствия. И он был в этом прав».

Кроме того он подчеркнул, что миру нужно донести до российского президента, что на его угрозы применения ядерного оружия и вероятную реализацию такого плана будет дан ответ. Напоследок сенатор обратился с призывом к Конгрессу и Североатлантическому Альянсу усилить сообщения относительно того, что если глава Кремля нанесен по Украине ядерный удар, то «на Путина обрушиться весь ад».

Ранее мы уже писали о том, что Ангела Меркель посоветовал не игнорировать угрозы Путина применить ядерное оружие.