Как информирует «НБН» со ссылкой на материал издания The Guardian, в Великобритании бывший глава группы дружбы с Украиной Джон Виттингдейл озвучил на съезде британских консерваторов имя своего преемника.

В частности, он отметил, что решение о назначении вместо него Бориса Джонсона было весьма очевидным, так как Борис Джонсон был одним из первых лидеров в мире, кто поддерживал Украинское государство.

Дословно из обнародованного Виттингдейлом сообщения:

«Во множестве очевидный и наиболее достойный человек для того чтобы возглавить эту организацию. Ведь Борис Джонсон был первым, и не только в Соединенном Королевстве, но и во всем западном мире, кто весьма решительно выступил в поддержку народа Украинского государства».

Сам бывший премьер-министр Великобритании отсутствовал на данном съезде. Однако он смог подтвердить, что согласится вступить в данную должность.

Ранее Борис Джонсон высказал свои опасения относительно войны РФ против Украины.