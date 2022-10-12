Как информирует «НБН», слова главы Белого дома о Путина процитировали такие издания, как СNN, а также The Guardian.

Издание процитировало Байдена следующим образом:

«Я полагаю…. Путин предполагал, что он будет принят с распростертыми объятиями. Он думал, что это дом матушки-России в Киеве. Полагал, что там его примут. Я думаю, что он попросту просчитался. Также я полагаю, что он рациональный игрок, который сильно просчитался».

Джо Байден отметил, что изначально Путин имел нужду в том, чтобы стать лидером Российской Федерации, что он сможет объединить всех русскоязычных. Согласно мнению Байдена, это иррационально.

Ранее стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский провел важный телефонный разговор с Джо Байденом.