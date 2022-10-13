Как информирует «НБН», в американском Институте изучения войны (ISW) отметили, что РФ перебросила их в Украину для того, чтобы они научили российских оккупантов пользоваться беспилотниками Shahed-136.

Ссылаясь на Центр национального сопротивления, ISW сообщил, что войска России привезли неизвестное количество инструкторов из Ирана в крымский Джанкой, а также некоторые населенные пункты Херсонской области (Гладовцы и Железный Порт). Цель – обучение войск РФ использования ударных иранских беспилотников «Шахед».

Также Центр отметил, что инструкторы из Ирана непосредственно контролируют запуск вышеуказанных БПЛА по объектам гражданской инфраструктуры в Украине. В частности, это касается Одесской и Николаевской области.

Насколько известно, КСИР является главным оператором БПЛА Ирана. Как следствие, эти инструкторы из Ирана могут быть сотрудниками Корпуса стражей исламской революции, или же свзяанными с ним лицами.

Как известно, наши защитники активно сбивают иранские «мопеды», которые были переданы Путину для атак на Украину.