Как информирует «НБН», в интервью A Haber представитель турецкого президента Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что в настоящее время нет ни единственной предпосылки для проведения встречи между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Реджепом Эрдоганом.

Отвечая на вопрос о вероятности встречи между двумя президентами, он ответил:

«В настоящее время нет никаких предпосылок для этого».

В это же время Калын отметил, что предложение турецкого лидера Реджепа Эрдогана о проведении переговоров между лидерами Украинского государства и Российской Федерации до сих пор остается в силе.

Также он добавил, что после того, как глава Кремля решил аннексировать южные и восточные территории Украинского государства, Путин приветствует такую встречу, но власти Украины справедливо отвергают переговоры до того момента, пока аннексия не будет окончена.

Напоследок представитель президента Турции заявил:

«Я подчеркиваю, что решение будет в рамках территориальной целостности Украинского государства. Турция – это единственная страна, которая прилагает усилия, а также требует решения. Существует способ сломать руки РФ и крылья, уменьшив ее мощь. Однако это только продлит военные действия».

Ранее стало известно о том, с кем Турция намерена провести переговоры относительно ситуации в Украине.