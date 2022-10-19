Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», с таким заявлением выступили в Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NOARD).

В частности, как отмечается, Ту-95 ВКС РФ не зашли в суверенное воздушное пространство ни Канады, ни Соединенных Штатов Америки. Но при этом они находились в зоне распознавания ПВО. Это произошло восемнадцатого октября.

В это же время в командовании подчеркнули, что действия самолетов Российской Федерации «не выглядели так, как будто это провокация или угроза».

В обнародованном сообщении говорится:

«Командование воздушно-космической обороны Северной Америки весьма тщательно отслеживает и идентифицирует иностранные военные самолеты, входящие в зону противовоздушной обороны. Также NOARD регулярно наблюдает за передвижением иностранных воздушных судов. В случае же необходимости сопровождает их из зоны идентификации ПВО».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что истребители Typhoon перехватили российский самолет и развернули его.