Сообщила, что она больше не попадет в Армению сама главный редактор пропагандистского телеканала RT в своем Twitter-аккаунте во вторник, 25 октября, информирует «НБН».

Симоньян написала, что власти Армении запретили въезжать на территорию их страны российскому политику Константину Затулину, а теперь и она – нежеланный гость в этом государстве.

Пользователи соцсети согласились с решением армянского руководства в отношении кремлевской псевдожурналистки:

«В Армении нет места для «паразита»»;

«Мечты все-таки сбываются! Хотелось бы в этом списке видеть также Кеосаяна, Кургиняна, Миграняна, Шахназарова и прочих цепных псов Кремля. Столько вреда, сколько они нанесли Армении, наверное, никто не сделал. Армения вас не ждет, а вот в Гаагу, пожалуйста!»;

«Не переживай въезд в Гвинею — Бисау вам точно открыт»;

«О, нет, как жаль… Ну ничего, зато в Гаагу можете слетать»;

«Ого, Симоньян нельзя в Армению — вот это да»;

«Наконец-то хорошие новости»;

«На вашем месте я бы сразу подалась в Гаагу, там говорят спортзал, бесплатное питание и будет время подумать о вечном».

Напомним, что политический эксперт прокомментировал реакцию Симоньян на отказ российского издательства выдать сборник фронтовой поэзии с символом войны на обложке. Он объяснил, почему пропагандистка внезапно начала выдавать правду о проблемах в РФ.