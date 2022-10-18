В интервью YouTube-каналу «Власть & Влащенко» политический эксперт прокомментировал случай, который описала Симоньян в своем Telegram-канале относительно рекомендации российского издательства выдавать сборник фронтовой поэзии без буквы Z в названии, в противном случае ни один книжный магазин не возьмет его на продажу, информирует «НБН».

Шейтельман отметил, что есть существенная разница между пропагандистами Кремля Владимиром Соловьевым и Маргаритой Симоньян. По его словам, если псевдожурналист является хорошим актером, то главный редактор RT – просто пустой человек.

Политтехнолог обратил внимание на то, что пропагандистка почуяла проблемы и честно сообщила об этом. Она отражает суть, а не форму, поэтому стоит прислушаться к ее словам.

«Слушайте все Симоньян!» — призвал эксперт, отметив, что рупор путинского режима знает, что происходит в РФ и чует это, как «пустой таз, который отражает эхо».

Напомним, что после освобождения Лимана от российских захватчиков Симоньян начала дистанцироваться от Кремля. Пропагандистка попыталась убедить россиян, что она якобы работает не на чиновников, а на благо народа.