Как информирует «НБН», более детально об этом свое мнение высказали специалисты Института изучения войны (ISW, США).

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Так, Путин сделал заявление о том, что «единственной и реальной гарантией суверенитета Украины» может быть только Российская Федерация, которая «создала» Украинское государство.

Такого рода заявления российского диктатора полностью отвергают юридический факт того, что Москва признала суверенитет Украины, и что народ Украинского государства существовал как отдельная нация.

В Институте изучения войны отмечают, что увековечение Владимиром Путиным нарратива о том, что Украина и Российская Федерация являются единым народом, разделенным на разные страны определенными обстоятельствами, говорит о его неизменной цели уничтожить Украинское государство и понятие народа Украины.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Путин заявил, что Россия не преследует цель нанести ядерный удар по Украине.