О том, что в Офис омбудсмена поступает все больший объем жалоб со стороны внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) вследствие аннулирования для таких граждан соцвыплат от государства, включая и отказ в предоставлении дополнительных услуг в территориальных общинах, пишет «НБН», ссылаясь на пояснения, озвученное уполномоченным Верховной Рады по вопросам прав человека Дмитрием Лубинцом, и опубликованное «Укринформом».

По словам Лубинца, сейчас фиксируется «безумное увеличение» числа обращений переселенцев, обоснованно полагающих — их противозаконно лишили права на дополнительную соцподдержку, а именно — на выделение финпомощи на оплату жилья, которая ранее гарантировалась каждому взрослому и каждому ребенку, потерявшим «фактически все на ВОТ или на линии фронта». В частности, граждане требуют одного — государство должно возобновить данные выплаты.

Кроме того, участились обращения касательно получения ряда дополнительных услуг от общин, например, относительно устройства ребенка в детский сад или школу. В предыдущие годы, этим, как правило, занимались в начале учебного процесса/года, однако на текущем этапе стало гораздо меньше подобных случаев, и семьи ВПЛ вынужденны переезжать из одной общины в другую.

Ранее мы писали о том, что в Минреинтеграции рассказывали о новом документе, без которого ВПЛ не смогут получать выплаты.