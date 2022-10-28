Британские войска рискуют остаться без своих противотанковых средств, поскольку министры Соединенного Королевства до сих пор не подписали контракт на замену тысяч ракет, которые предоставили ВСУ, информирует «НБН» со ссылкой на The Times.

Источники из Минобороны Великобритании сообщили журналистам, что их страна могла передать в качестве военной помощи Украине около 7000 ракет NLAW – половину запаса. Сроки закупок новых снарядов перенесли на несколько месяцев.

Издание пишет, что украинским защитникам Британия, вероятно, отправила 10 000 противотанковых средств, среди которых NLAW, Javelin и Brimstone.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки передадут очередную военную помощь Украине, стоимостью 275 миллионов долларов.