Как информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское издание РИА «Новости», Сергей Лавров сказал:

«Мы готовы к разговору с Западом по снижению напряженности, однако только если будут реалистичные предложения, которые основаны на равноправных подходах».

Кроме того, он добавил, что Путин, якобы, как и раньше, готов к переговорам по Украине.

В свою очередь Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, заявил, что платформой для переговоров Путина и Байдена могло бы стать желание Соединенных Штатов Америки прислушаться к «озабоченности РФ» по гарантиям безопасности.

Дословно из заявления Пескова, которое он озвучил во время эфира «Москва. Кремль. Путин»:

«Стремление Вашингтона прислушаться к нашим беспокойствам, или, другими словами, фактически желание США вернуться к состоянию на декабрь-январь и задать себе вопрос: то, что предлагает российская сторона, быть может, не все устраивает нас, однако, возможно, нужно начать переговоры. Я говорю о проектах документов, которые были переданы и в Вашингтон, и в Брюссель».

Напомним, ранее мы уже писали о словах Путина относительно применения ядерного оружия.