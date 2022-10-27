Как информирует «НБН», во время своего выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в столице России, Путин заявил, что он не видит никакого политического или военного смысла в ядерном ударе по Украине.

Дословно из заявления Путина:

«Нам лично ядерный удар по украинской территории не нужен. Никакого смысла в этом нет. Ни военного, ни политического».

В это же время он добавил, что «до того момента, пока существует ядерное оружие, есть риск его применения».

Согласно утверждению российского диктатора, якобы на территории Российской Федерации «никто и никогда не говорил о том, что страна намерена применять ядерное оружие».

Согласно версии Владимира Путина, он на протяжении всего времени реагировал только на заявления западных политиков.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Путин лично отдал распоряжение Сергею Шойгу, чтобы тот обзванивал страны Запада, говоря им о том, что якобы Украина изготавливает «грязную бомбу», чтобы потом обвинить в применении ядерного оружия Российскую Федерацию.