В интервью литовскому изданию LTR.It экс-спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины заявил, что, по его мнению, война, развязанная Российской Федерацией, может закончиться в 2023 году, информирует «НБН».

По словам Волкера, финалом войны должно стать безоговорочное поражение страны-оккупанта, однако даже после этого угроза соседним государствам со стороны РФ не исчезнет. Единственный способ гарантировать безопасность в Европе, как убежден дипломат, это принять Украину, Молдову и Грузию в Североатлантический Альянс.

Бывший спецпредставитель Госдепа считает, что кремлевский диктатор Владимир Путин не заинтересован в переговорах с Киевом, он отчаянно пытается добиться военных целей, которых не в состоянии достичь. Волкер убежден, что президент-агрессор не отступит, что будет иметь последствия для него и России после поражения в войне.

«Это последние витки конфликта», – заверил дипломат, добавив, что у Путина нет средств и ресурсов для наступления и удержания оккупированных территорий.

Ранее аналитики Института изучения войны сообщили, что Путин намерен продолжать войну против Украины и в следующем году. Эксперты озвучили военные планы диктатора.