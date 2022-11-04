Как информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина», во время брифинга в Киеве советник президента Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон сделает все возможное, чтобы ВСУ могли продолжать освобождение временно захваченных украинских территорий, в том числе и Херсона.

Дословно из заявления Салливана:

«Нами были заслушаны доклады командующих по данному направлению… И не мне характеризовать обстановку на поле боя. Но нам нужно обеспечить Украину всем тем, что необходимо этой стране для того, чтобы продолжались эти операции».

Согласно словам Салливана, сегодня во время визита в Украину он как раз обсуждал, что необходимо для того, чтобы ВСУ могли провести наступательные операции.

Салливан добавил напоследок:

«Мы обсуждали, как мы можем помочь с поддержкой, принимая к вниманию те задачи, которые были определены. И мы будем делать все возможное, чтобы оказать помощь».

Напомним, ранее мы уже писали о заявлении Путина относительно разрушенного Мариуполя.