Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении DELFI.

Известно, что служба охраны государственной границы Литвы завила, что пограничники отдали распоряжение немедленно отцепить пять вагонов, возвратив их в Калининградскую область.

В сообщении отмечается:

«Три вагона были в одном поезде, и еще два – в другом. Пустые вагоны должны были следовать через Литву транзитом в Беларусь. Представители пограничной службы Литвы не дали возможности сделать это. Кроме того, они информировали о вагонах железные дороги Литвы».

Согласно обнародованному сообщению, пять вагонов должны быть отцеплены, после чего возвращены в Калининградскую область. И только после эого поезда смогли бы проехать по территории Литвы.

Напомним, ранее стало известно о том, что Литва отправила в Украину 105-миллиметровые гаубицы.