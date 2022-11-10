В эфире пропагандистской программы «Соловьев Live» Багдасаров заговорил о военном присутствии Российской Федерации в Казахстане и Туркменистане, поскольку они имеют большие запасы нефти, информирует «НБН».

Соответствующий фрагмент эфира опубликовал Telegram-канал «Украина 365». По словам пропагандиста, в странах Центральной Азии есть запасы не только природного газа, но и «черного золота», поэтому Москве стоит обратить на них внимание и подумать, нужно ли России это ископаемое топливо и в каком объеме.

Также Багдасаров отметил, что Кремль должен понять, есть ли интерес к Центральной и Средней Азии со стороны Соединенных Штатов Америки и Китая, и хотят ли Вашингтон и Пекин что-то заполучить из этих регионов.

Как сообщалось ранее, пропагандист RT опозорился, пытаясь выдать себя в эфире за иностранного журналиста. Рупор путинского режима смог «вспомнить» русский язык во время обстрела.