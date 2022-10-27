Соответствующие кадры опубликовал Центр стратегических коммуникаций ВСУ в своем Telegram-канале. Псевдожурналист телеканала RT начал изображать иностранного корреспондента, однако в один момент постыдно выдал себя, информирует «НБН».

Настоящее лицо пропагандиста раскрыл обстрел. Псевдожурналист, который до этого вещал на английском языке, испугавшись, внезапно «вспомнил» родной язык, выдав тираду из нецензурной брани.

Напомним, что 21 октября, во временно захваченном Херсоне украинские защитники ударом РСЗО HIMARS ликвидировали российского пропагандиста.

Бывший псевдожурналист RT приехал в оккупированный город, чтобы помочь «администрации» с созданием местного пропагандистского телеканала. Однако поработать рупору путинского режима удалось лишь две недели.