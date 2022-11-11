Как информирует «НБН», свои поздравительные слова по случаю освобождения украинского Херсона от российских захватчиков президент Франции опубликовал на странице в социальной сети «Твиттер».

Дословно из обнародованного Макроном сообщения:

«Вітаю з поверненням Херсона до України, це важливий крок на шляху до повного відновлення її суверенних прав. Франція й надалі підтримуватиме Українців та Українок».

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал возможность «заморозки» войны в Украине.