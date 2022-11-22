В интервью информационному агентству «УНИАН» политолог рассказал, что кремлевский диктатор не появляется на публике по двум причинам, информирует «НБН».

По словам эксперта, Путин не хочет ассоциировать себя с позорной потерей Херсона, кроме того, у президента-агрессора плохое самочувствие. В частности, у главы государства обострились боли в желудке и другие проблемы со здоровьем.

Соловей отметил, что после освобождения Херсона репутация лидера россиян, как «удачивого пацана» исчезла, и теперь он столкнулся с серьезными проблемами удержания власти.

Политолог добавил, что в РФ запланированы досрочные президетские и парламентские выборы. Кремлевские элиты уже не доверяют Путину, они обеспокоены украинским вопросом.

Диктатор отчаянно пытается спасти свое положения, запугивая украинцев, чтобы они начали требовать мира, а Европа – давить на их президента Владимира Зеленского.

«Плана «Б» у Путина нет», — добавил эксперт, отметив, что нынешняя схема агрессора по Украине не работает.

Также российский лидер осознал, что население не верит заявлениям Кремля и Минобороны РФ о ходе «СВО» в Украине. Аналитики ISW рассказали, что предпринимает Путин для решения этой проблемы.