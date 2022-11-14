Как информирует «НБН» со ссылкой на Reuters, глава китайского правительства во время саммита Ассоциации стран Восточной Азии в Камбодже отметил, что ядерные угрозы РФ, несмотря на то, что эта страна является стратегическим партнером Китая, являются безответственными.

В свою очередь в администрации Белого дома заявили, что премьер-министр Китая говорил весьма подробно о политике Китайской Народной Республики в отношении Киева.

Дословно из заявления высокопоставленного американского чиновника:

«Глава правительства Китая Кэцян сделал весьма четкий акцент на суверенитете, безответственности угроз применения ядерного оружия, а также нужде в том, чтобы ядерное оружие не использовалось так, как некоторые об этом намекали».

При этом он добавил что, по всей видимости, Пекин также весьма удивлен, а более того и смущен ходом войны, которую начала Россия против Украинского государства.

Ранее в Китае сделали заявление о массированных ракетных ударах Российской Федерации по критической инфраструктуре Украины.