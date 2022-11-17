Как информирует «НБН», об этом говорится в материале издания Haaretz.

Сообщается, что Израиль дал свое разрешение странам-членам Организации Североатлантического договора, в том числе и Британии, передавать ВСУ оружие, которое было сделано, в частности, из компонентов и систем управления огнем и оптико-электронных систем израильского производства.

Напомним, ранее была обнародована информация о том, что после обращения Байдена Израиль потратил миллионы долларов США на поддержку Вооруженных сил Украины.