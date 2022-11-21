Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», об этом Эрдоган сообщил в понедельник во время общения с журналистами.

В частности, президент Турции напомнил, что в 2019 году в Сочи были достигнуты соглашения, согласно которым Кремль взял на себя ответственность зачищать определенные районы на территории Сирии от, как выразился Эрдоган, террористов.

Дословно из заявления турецкого лидера:

«Турецкая сторона неоднократно напоминала России, что эти обязательства не выполнены. Однако так ничего и не изменилось. Они их или не выполняют, или же не могут выполнить. Но в ответ мы твердо заявляем, что если договоренности так и не будут выполнены, то в таком случае мы самостоятельно предпримем необходимые шаги против террористов».

При этом он добавил:

«Именно с этим и связаны удары, которые были нанесены по двенадцати объектам террористов в сирийском Кобани. Это часть операций, которые будут продолжены».

Ранее стало известно о важных переговорах, которые провели президенты Украины и Турции, Владимир Зеленский и Эрдоган соответственно.