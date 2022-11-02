Как информирует «НБН», подробности разговора сообщил президент Украины на своей странице в социальной сети «Твиттер».

Дословно из заявления Зеленского:

«Поблагодарил турецкого лидера за его активное участие в сохранении «зерновой сделки». Также за то, что Турция оказывает непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы обсудили наши следующие шаги по возвращению Украинскому государству пленных, а также политических заключенных».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о намерении провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным.