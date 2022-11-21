Как информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина», от двух до трех миллионов жителей нашей страны, по всей видимости, покинут собственное жилье после того, как значительно опустится температура воздуха. С таким заявлением выступил во время пресс-конференции директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге.

Согласно его словам, на территории Украины в настоящее время не имеют газоснабжения сотни тысяч помещений. Как следствие, наши соотечественники не то что еду не могут приготовить, но и вовсе лишены отопления.

Дословно из заявления Клюге:

«Согласно прогнозам синоптиков, в некоторых районах Украины температура воздуха опустится ниже отметки в минус 20 градусов. Холод может убить. Люди пытаются согреться. Множество людей прибегают к таким альтернативным способам отопления, как дрова или же генераторы. По нашим оценкам, около 2-3 миллионов человек будут вынуждены бросить свое жилье, чтобы обрести безопасность и найти тепло».

Напомним, ранее Дмитрий Песков прокомментировал удары РФ по объектам критической инфраструктуры в Украине.