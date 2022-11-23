Согласно его словам, как пишет «НБН» со ссылкой на СВС, украинские защитники весьма умело используют новые военные технологии в борьбе против оккупантов. Такие действия предоставляют ВСУ преимущество на поле боя.

Роб Бауэр подчеркнул, что одной из главных причин успеха защитников Украины является то, что они весьма разумно применяют новые технологии.

Дословно из заявления Бауэра:

«Все мы стали очевидцами критической роли технологических кампаний, которые поддерживают Украинское государство. Помощь поступила как от весьма хорошо развитого технологического сектора Украины, так и от крупных и малых международных игроков».

По мнению адмирала, именно технологии изменяют баланс в современных конфликтах. Весь мир сейчас, в режиме реального времени видит доказательства этого. Он также добавил, что еще несколько месяцев тому назад, когда речь шла о таких компаниях, как Microsoft или Starlink, то все думали о спутниках или ноутбуках. Но сейчас же все думают о них как о компаниях, которые помогают выиграть войну.

Ранее в Минобороны Украины рассказали, на каком направлении российские войска хотят получить преимущество.