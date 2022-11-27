Как информирует «НБН», видео было опубликовано телеграм-каналом FLASH UA.

Обращаясь к Путину, мать российского военного, который пропал на войне в Украине, заявила:

«Любезный, встретьтесь с нами хотя бы в онлайн. Мы найдем для вас время, вы поверьте. Но встречаться с женами генералов… Я не жена депутата, я не жена генерала. Я мать, российская мать, которая вырастила сына до 19 лет. Потом я проводила его в армию. Теперь я 8 месяцев ищу его. Эти все ваши законы никто не исполняет. Всем, простите, на одно место, сходить в одно место на них».

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Разгневання женщина, которая не может найти пропавшего на войне в Украине сына, и которой никто из российской власти не может в этом помочь, а Путин лишь устраивает показушные встречи, продолжила:

«Государство Российской Федерации причинило мне моральный вред. Вы оцените этот моральный вред. Сколько вы должны мне уже? За то, что я ищу своего сына сама, по моргам. За то, что я живу в этих моргах. Я нахожу других ребят, погибших. А вы отстраняете. Вы отправляете на учебу командиров частей. Вы все сделали, чтобы загнать нас в концлагерь, когда мы ни к депутатам попасть не можем, ни к губернаторам. Мы ни от кого не можем добиться правды. Да, мой сын не ваш кум, не Виктор Медведчук. Но это мой сын, которого вырастила я. Я требую, чтобы наших российских солдат возвращали. Я понимаю, вы «ЛНР» и «ДНР» включили в состав России. Но я требую, чтобы граждане, которые родились на территории России, в большей степени были возвращены на российскую территорию».

Напомним, ранее мы уже писали о сюжете Алексея Гончаренко, где говорится о бунте российских матерей.