В частности, как пишет «НБН» со ссылкой на «Лига.НЕТ», Качиньский считает, что Германия не пойдет на такой шаг, как уничтожение российских ракет. Как следствие он настаивает на передаче систем ПВО «Патриот» Вооруженным силам Украины.

Согласно его словам, Patriot смогут быть полезными в войне. Но это будет действительно полезным там, где они будут применяться. Политик подчеркнул, что позиция ФРГ по состоянию на сегодняшний день не предоставляет никаких оснований считать, что она решиться сбивать ракеты Российской Федерации.

Также Качиньский добавил, что размещение систем противовоздушной обороны на территории западных регионов Украинского государства предоставило бы возможность защитить Польшу, а также граждан Украины и их инфраструктуру.

При этом он отметил:

«Данное предложение кажется достойным, чтобы немцы его рассмотрели. Если они хотят отдать оружие достаточно старое, но все еще современное, то его необходимо использовать. Оно не должно стоять».

Помимо того, лидер «Право и справедливость» имеет мнение, что предложение передать системы ПВО «Патриот» Украине будет наиболее рациональным.

Ранее стало известно о передаче американской стороной Украины систем ПВО NASAMS.