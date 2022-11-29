Как информирует «НБН», в материале «Европейской правды» со ссылкой на CNN говорится, что в настоящее время Пентагон рассматривает возможность отправки на территорию Украины систем ПРО Patriot, чтобы ВСУ могли противостоять атакам Российской Федерации.

Об этом американским журналистам рассказал высокопоставленный представитель Пентагона.

Итак, отвечая а вопрос о том, рассматривают ли Штаты веоятность отправки батарей Patriot в Украину, чиновник отметил:

«Сейчас на столе находятся все возможности. И системы Patriot являются одним из рассматриваемых вариантов».

Насколько известно, система Patriot предназначена для ликвидации крылатых ракет, самолетов, а также баллистических ракет малой дальности.

Напоследок военный чиновник подчеркнул:

«Мы не исключаем никаких вариантов, которые могли бы помочь Украине оказывать сопротивление атакам со стороны РФ. Как следствие, на столе сейчас находятся все возможности. И мы рассматриваем, что могут сделать США, наши партнеры и союзники».

Ранее заявление о поставках ПВО Украине сделал генсек НАТО Столтенберг.