Как информирует «НБН» со ссылкой на «Цензор.НЕТ», свое заявление Урсула фон дер Ляйен озвучила во время выступления в Брюсселе.

Согласно ее словам, Украина потеряла уже более ста тысяч своих защитников.

Цитата из заявления президента Еврокомиссии:

«Российское вторжение на украинскую территорию принесло смерть. А также опустошение и страдания, которые невозможно выразить. Все мы прекрасно помним те ужасы в Буче. Оценки, сделанные на сегодняшний день, говорят, что в результате боевых действий России на территории Украины погибли более двадцати тысяч гражданских, а также сто тысяч украинских военнослужащих. Москва в обязательном порядке должна заплатить за свои ужасные преступления. В том числе за преступление агрессии против суверенного государства».

Хотя не так давно Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины Владимир Зеленский заявлял, что Российская Федерация несет огромные потери на войне против Украинского государства. Более того, по его словам враг потерял в десять раз больше военных, нежели ВСУ.

Напомним, ранее стало известно о больших потерях вражеских сил под Запорожьем.