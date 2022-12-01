Как информирует «НБН», телеграм-канал FLASH UA опубликовал видео, на котором запечатлено, как неизвестные жгут Z-автомобили. Причем, перед тем как поджечь транспортное средство, неизвестные пишут на нем – «За Бучу», что дает право предполагать, что это своего рода месть за зверства армии Путина в Буче, да и во всех остальных городах, где орудовал враг.

Сам же телеграм-канал подписал обнародованное видео следующим образом:

«Рашистский Екатеринбург поднят на уши. Там ищут пособников бандеровцев, которые поджигают Z-автомобили. Не уральских хулиганов, не гопников из Свердловска, а пробандеровских поджигателей».

Напомним, ранее мы уже писали о том, как россияне устроили пикет за то, что Херсон был сдан российской армией без боя.