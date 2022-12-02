Как информирует «НБН» со ссылкой на информационное агентство «Интерфакс» (Россия), крушение истребителя произошло в Приморском крае. По данным издания, летчики успели катапультироваться.

Ссылаясь на сообщение оборонного ведомства страны-агрессора, информагентство пишет:

«В Приморье разбился МиГ-31. Экипаж воздушного судна успел катапультироваться. Летчики остались живы. Боекомплекта на самолете не было. Среди причин, почему произошло ЧП, рассматривается техническая неисправность истребителя».

Насколько известно, Российская Федерация потеряла уже более десятка единиц военной авиации, начиная с февраля 2022-го. Причем это не боевые потери.

Примечательно, что российский истребитель МиГ-31 может быть носителем гиперзвуковых ракет «Кинжал». Это гиперзвуковая ракета, которая малозаметна для ПВО Украины. Именно в этом и заключается ее опасность.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что российские истребители МиГ-31 улетели из Беларуси в Россию.