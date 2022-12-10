Как информирует «НБН«, такую точку зрения в своей статье для издания The Wall Street Journal представил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Он считает недопустимыми сделки согласно принципу «территория в обмен на мир», мировое сообщество должно приложить все усилия для того, чтобы уже в 2023 году Россия потерпела поражение в развязанной войне против Украины.

«Я часто повторяю, что война в Украине должна завершиться только поражением армии Путина. Войска России нужно отбросить фактически к границе 24 февраля. Ни президент Украины Владимир Зеленский, ни граждане его страны не смирятся с другим результатом пережитых актов жестокости. Не может быть никакой сделки «земля в обмен на мир», даже если господин Путин предложит ее и к нему можно было бы относиться с доверием, хотя он не заслуживает на него», — уверен Джонсон.

По мнению политика, с учетом того, что результатом войны должна стать исключительно победа Украины, суть вопроса заключается лишь в том, как быстро произойдет неизбежное. Также Борис Джонсон назвал падение России выгодным для всего мира.

Стоит отметить, что это уже не первое высказывание Бориса Джонсона о том, как должна завершиться война в Украине.