Как сообщает «НБН«, об этом идет речь на странице британской разведки в микроблоге Twitter.

В том числе, подчеркивается, что это достаточно большое увеличение по сравнению с прошлогодними показателями и равно свыше трети всего бюджета Российской Федерации.

Скорее всего, бюджет, который утвердил Путин, является слишком оптимистичным в своих прогнозах касаемо доходов и расходов в 2023 году, считают представители разведки Соединенного Королевства. В связи с этим остальные части бюджета России, скорее всего, окажутся под большим давлением для возможности финансировать войну.

Также Минобороны Великобритании указало на неоправданность оптимизма Путина касаемо прогнозированных расходов на 2023 год. Не исключено, что российский правитель просто столкнется с нехваткой средств.

Напомним, ранее в МИД Великобритании призвали наказать Путина за военные преступления.