Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении оборонного ведомства Беларуси.

Дословно из обнародованного сообщения:

«По поручению белорусского президента Александра Лукашенко и под руководством Госсекретаря Совета Безопасности в стране начата внезапная проверка боевой готовности армии. Данные мероприятия будут носить комплексный характер. Войскам нужно будет в самые короткие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, а также организовать оборону и охрану и проложить мостовые переправы через реки Березина и Неман В настоящее время запланировано передвижение военной техники, а также личного состава, в результате чего временно было ограничено движение граждан, в том числе и автомобильного движения, по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности».

Сообщение мониторинговой группы «Беларускі Гаюн»

В свою очередь известная мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» предупреждает, что реки Березина и Неман не находятся рядом с украинской границей. Кроме того, они обнародовали карту с примерным расположением вышеуказанных рек на территории РБ и обозначили полигоны, которые располагаются рядом с этими реками.

Помимо того, «Беларускі Гаюн» отмечает, что подобного рода проверки в Беларусе уже проводились. Это было четвертого мая и одиннадцатого октября текущего года.

Ранее белорусский диктатор Лукашенко рассказал о роли Беларуси в войне России против украинского народа.