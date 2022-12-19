Как информирует «НБН», об этом говорится в материале «Крым.Реалии».

Из подписанного Путиным документа следует, что аналогичные рекомендации были даны и властям столичной области страны-агрессора. Земельные участки, которые предназначены для таких целей, могут находиться в муниципальной или же государственной собственности.

На бесплатные участки земли в АРК, Подмосковье, а также Севастополе, как отмечается в распоряжении Путина, могут также претендовать и члены семей военных, которые погибли в результате ранения, или же заболевания, полученного во время так называемой «СВО».

К слову говоря, ранее парламент оккупированного Крымского полуострова одобрил изменения в законодательство, согласно которым участникам «СВО» из Крыма будут бесплатно давать земельные участки.

Ранее из сообщения ГУР МОУ стало известно, как Путин трижды откладывал начало вторжения войск РФ в Украину.