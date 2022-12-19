Как сообщает «НБН«, об этом в комментарии журналистам издания Bild рассказал замруководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, главным инициатором нападения была Федеральная служба безопасности (ФСБ), представители которой утверждали, что для оккупации все готово. Впрочем, планы РФ не осуществились, так как страна-агрессор не смогла окружить Киев и взять под контроль другие города. Разведка утверждает, что в Кремле три раза переносили нападение на Украину, а в последний раз перенос состоялся в середине февраля.

«Наши данные свидетельствуют о том, что атака переносилась три раза, в последний раз это было в середине февраля», — сказал Скибицкий.

Также он добавил, что Путин не один раз обсуждал перспективу военного вторжения с руководителем Генштаба РФ Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу. Но больше всего на вторжении настаивали в ФСБ.

Ранее в ГУР МОУ рассказали, как оккупанты выбирают даты массированных обстрелов Украины.