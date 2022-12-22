Как информирует «НБН» со ссылкой на РИА «Новости», президент России, начавший преступную войну против украинского народа, Владимир Путин прокомментировал поставки для нужд Вооруженных сил Украины зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Дословно из заявления Путина:

«Все те, кто противостоят нам, исходят из того, что это якобы оружие оборонительного характера. Ну хорошо, мы просто будем это иметь в виду. Да и противоядие всегда найдется. Как следствие те, кто это делают – все это зря. Ведь это попросту только затягивает конфликт. Не более того».

Напомним, ранее вчера Владимир Зеленский посетил США, где встретился лично с Байденом и выступил перед Конгрессом Соединенных Штатов Америки. Одним из важнейших событий вышеуказанных встреч стала передача Украинскому государству важной военной помощи, в том числе ЗРК Patriot.