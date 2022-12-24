Как сообщает «НБН«, об этом сказано в материале издания Zeit.

В частности, по данным Министерства экономики страны, все инструменты, которые касаются внешней торговли и сотрудничества в сфере экономики, будут поставлены на паузу. Это же решение затронет экспортные кредиты и инвестиционные гарантии, диалога Берлина и Тегерана по вопросам энергетики, программы по подготовке менеджеров, программы внешней торговли и тому подобное».

«В виде исключения могут быть предоставлены разрешения только гуманитарные причины», — заявили в министерстве.

По результатам 2021 года показатель немецко-иранской торговли составил1,76 млрд евро. В то же время с января по сентябрь 2022 года он был равен 1,49 млрд евро.

Ранее стало известно, что иранская сторона намеревается сохранить в строгой тайне намерения осуществлять поставки передовых видов вооружения в Россию, которые Москва использует в войне против Украины. В то же время официальный Тегеран планирует расширить свой проект по обогащению урана.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Бундестаге призвали Шольца передать Украине танки Leopard 2.