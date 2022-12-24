Как информирует «НБН» со ссылкой на «Анадолу», в Анкаре желают, чтобы воюющие страны смогли достичь договоренности о гуманитарном прекращении огня, что могло бы послужить началу переговоров.

Дословно из заявления главы оборонного ведомства Турции:

«Турция продолжает настойчиво и решительно работать над данным вопросом. Мы выступаем за то, чтобы война в Украине завершилась, чтобы там наступил мир».

В это же время он считает, что в следующем году война в Украине не закончится. Также он напомнил о новой поддержке Украинского государства со стороны Запада, чтобы Киев мог защищать свою территориальную целостность и независимость.

Напоследок министр добавил:

«Видимо, эта война легко не завершится. Поддержка со стороны Европы, Соединенных Штатов Америки и Запада продолжается. А значит, есть подготовка, планы, средства, которые были заложены в бюджеты. А с другой стороны есть заявление России. И когда мы объединим все это, то не будет ошибкой сказать, что эта война, по всей видимости, продолжится и в 2023-м, несмотря на все наши благие намерения, прекращение огня и пожелание мира».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Андрей Ермак высказала уверенность в том, что в 2023-м году Украина сможет победить Россию в войне.