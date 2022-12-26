Как информирует «НБН», о новом ЧП сообщило российское издание «Новая Сибирь».

Речь идет о большом пожаре на складах в Новосибирске, где огнем охвачено порядка 1800 метров квадратных.

В сообщении отмечается, что когда на место ЧП прибыли спасатели, то двухэтажное здание было полностью в огне. Также было обрушение конструкций. Кроме того, отмечается высокая температура на месте ЧП и огромная площадь горения.

В свою очередь местный паблик «Инцидент Новосибирск» информирует, что в воздухе чувствуется сильный запах пластика.

А вот паблик «Новости Новосибирска» пишет, что на месте пожара также были слышны взрывы.

Напомним, ранее сегодня мы уже писали о взрывах на стратегическом аэродроме «Энгельс», что в Саратовской области Российской Федерации.