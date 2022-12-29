Как информирует «НБН» со ссылкой на российское издание «Медуза», на территории российского города Энгельс вблизи с аэродромом стратегической авиации России прогремели сильные взрывы.

Согласно предварительной информации, обнародованной СМИ, сработала система противовоздушной обороны.

Очевидцы, в свою очередь, сообщают, что в городе сегодня, двадцать девятого декабря, была объявлена воздушная тревога. Практически сразу после ее объявления были слышны несколько взрывов.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что российские СМИ сообщили о массированном обстреле Брянской области и уничтожении системы ПВО С-300.