Российские СМИ сообщили о взрывах на энергообъекте вблизи поселка Климово Брянской области, якобы из-за атаки украинских беспилотников, информирует «НБН».

Губернатор области Александр Богомаз заявил, что взрыв произошел из-за удара украинского БПЛА. В результате объект энергетического обеспечения был разрушен, жители населенного пункта остались без света.

Известно, что «хлопок» в Климово услышали около 05:00 и по состоянию на 06:20 пожар на объекте не был ликвидирован. Из-за отсутствия электричества местные жители в панике начали запасаться водой.

Отметим, что в ночь на 2 января, пока россияне атаковали беспилотниками Украину, прогремели взрывы на аэродроме «Балтимор» в Воронеже, где базируются бомбардировщики ВС РФ Су-34.