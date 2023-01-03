«Хлопки» произошли вблизи Воронежа, Курска и других больших городов Российской Федерации. Об инцидентах стало известно из сообщений местных Telegram-каналов, информирует «НБН».

Первые сведения о взрывах в городе Россошь Воронежской области поступили около 00:20 по киевскому времени. По всей видимости, государство-террорист атаковал БПЛА. Однако сами россияне заявили, что это была работа ПВО и якобы причин для волнения нет.

Кроме того, «неизвестный летающий объект» был замечен в Воронеже, что подтверждают фотографии, которые распространяются в Сети.

Напомним, что в понедельник, 2 января, жители Воронежа сообщили, что слышали громкие «хлопки», которые не похожи на звуки салютов. По информации некоторых местных Telegram-каналов воздушная тревога звучала на военном аэродроме «Балтимор».